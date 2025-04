Paraíba foi o único estado do Nordeste a registrar alta na demanda dos consumidores por crédito em janeiro, aponta Serasa Experian Conteúdo do release: • Dados da demanda por crédito dos consumidores na região Nordeste; • Dados da demanda por crédito dos consumidores por Unidades Federativas (UFs); • Visão nacional. São Paulo, 27 de março de 2025 – Em janeiro, no Nordeste do país, apenas a Paraíba apresentou crescimento na demanda dos brasileiros por crédito, segundo dados do Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil. A alta foi de 8,4 pontos percentuais (p.p.), passando de 8,1% em janeiro de 2024 para 16,5% no mesmo mês deste ano. O recuo mais acentuado foi observado no Piauí, com uma redução de 12,4 p.p., indo de 12,3% para -0,1%. Veja as informações estaduais da região na tabela a seguir: Na avaliação nacional, janeiro registrou alta de 4,7% na procura por recursos financeiros. Ao analisar o comportamento por renda, aqueles que recebem até um salário-mínimo foram os que mais impulsionaram essa alta (11,9%). Por outro lado, os que recebem entre cinco e 10 registraram a maior retração no período (-4,8%). Confira, no gráfico abaixo, os dados dos últimos 12 meses e, na tabela em seguida, a visão por renda: Camila também aponta que essa disparada pode estar ligada a uma combinação de fatores econômicos. “Após quatro anos de crescimento econômico importante, muitas empresas iniciaram 2025 cautelosas diante o patamar restritivo de juros e o impacto que a inflação pode ter na demanda dos clientes. Por isso, é difícil imaginar que a procura por recursos financeiros, puxada principalmente pelas micro e pequenas empresas, são para investimento e expansão seus negócios.” Destaque para micro e pequenas empresas A alta registrada em janeiro foi impulsionada exclusivamente pelas “Micro e Pequenas” empresas, enquanto as “Médias” e “Grandes” companhias apresentaram queda. Confira o detalhamento na tabela a seguir: Todos os setores da economia também demonstraram aumento na busca por crédito em janeiro. A categoria “Demais” – que engloba os segmentos Primário (agronegócio), Financeiro e Terceiro – liderou a alta (16,5%), seguido por “Serviços” (16,4%), “Indústria” (8,9%), e “Comércio” (5,9%). Crescimento em todas as Unidades Federativas Em janeiro, todas as Unidades Federativas (UFs) brasileiras registraram crescimento. Mato Grosso foi o destaque (22,2%), seguido por Mato Grosso do Sul (19,5%) e Rio Grande do Norte (17,9%). Veja, a seguir, o detalhamento por UFs: Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui. Metodologia do indicador O Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito é construído a partir de uma amostra significativa de CPFs, consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian. A quantidade de CPFs consultados, especificamente nas transações que configuram alguma relação creditícia entre os consumidores e instituições do sistema financeiro ou empresas não financeiras, é transformada em número índice (média de 2008 = 100). O indicador é segmentado por região geográfica e por classe de rendimento mensal. Limpa Nome PJ As PMEs possuem agora um portal exclusivo para renegociação das suas dívidas com melhores condições, o Limpa Nome PJ. Neste portal, além das negociações é possível ter acesso a diversos outros serviços. Para consulta do seu Score PJ, realização de outras tarefas de gestão ou para limpar seu CPNJ, aprimorando a saúde financeira do seu negócio, acesse: https://empresas.serasaexperian.com.br/limpa-nome.