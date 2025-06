Papa: o Senhor não procura sacerdotes perfeitos, mas corações humildes

Bianca Fraccalvieri – Vatican News

Ser construtores de unidade e de paz: este é o “convite urgente” que o Papa Leão XIV dirige aos padres do mundo inteiro, por ocasião do Dia mundial de oração pela santificação dos sacerdotes, que se celebra na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus.

Com sentimentos de gratidão e de grande confiança, o Pontífice recorda que no Coração de Cristo se compreende a verdadeira identidade do ministério sacerdotal: “Ardentes da misericórdia de Deus, somos testemunhas alegres do seu amor que cura, acompanha e redime”.

Esta festa renova o chamamento ao dom total de si mesmo no serviço do povo santo de Deus. Esta missão começa com a oração e continua na união com o Senhor. “Só no Coração de Jesus encontramos a nossa verdadeira humanidade de filhos de Deus e de irmãos entre nós”, escreve o Papa, fazendo então a seguinte exortação: sejam construtores de unidade e de paz!

“Num mundo marcado por crescentes tensões, mesmo no seio das famílias e das comunidades eclesiais, o sacerdote é chamado a promover a reconciliação e a gerar comunhão. Ser construtores de unidade e de paz significa ser pastores capazes de discernimento, hábeis na arte de compor os fragmentos de vida que nos são confiados, para ajudar as pessoas a encontrar a luz do Evangelho no meio das tribulações da existência; significa ser leitores sábios da realidade, indo para além das emoções do momento, dos medos e das modas; significa oferecer propostas pastorais que geram e regeneram a fé, construindo boas relações, laços de solidariedade, comunidades onde brilha o estilo da fraternidade. Ser construtores de unidade e de paz não significa impor-se, mas servir. Em particular, a fraternidade sacerdotal torna-se um sinal crível da presença do Senhor Ressuscitado entre nós quando caracteriza o caminho comum dos nossos presbitérios.”

Diante do Coração de Cristo, renovem o “sim” a Deus e ao seu povo santo, pede ainda Leão, afirmando que os sacerdotes não devem ter medo da própria fragilidade, já que o Senhor não procura sacerdotes perfeitos, “mas corações humildes, abertos à conversão e prontos a amar como Ele mesmo nos amou”.

“Não se esqueçam: um sacerdote santo faz florescer, à sua volta, a santidade”, conclui o Santo Padre, confiando os sacerdotes a Maria, Rainha dos Apóstolos e Mãe dos Sacerdotes, e concedendo a todos sua bênção apostólica.