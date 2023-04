Papa Nomeia Bispos para o Brasil

Vatican News

Nesta quarta-feira, 19 de abril, o Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese de Itaguaí (Brasil) apresentada por S.E. dom José Ubiratan Lopes, O.F.M. Cap. e nomeou como novo bispo dom Paulo Celso Dias do Nascimento, transferindo-o da Sé titular de Agunto e do ofício de bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro.

Biografia

Dom Paulo Celso nasceu em 14 de abril de 1963 em Lagarto, Diocese de Estância, no Estado de Sergipe. Estudou Filosofia na Faculdade Eclesiástica de Filosofia João Paulo II, no Rio de Janeiro e na Universidade Federal do Ceará, e Teologia na Universidade Católica do Salvador. Foi ordenado sacerdote em 13 de maio de 1989, na Diocese de Estância.

Exerceu os seguintes cargos e prosseguiu seus estudos: vigário paroquial em Lagarto-SE (1989-1992) e pároco de São Francisco de Assis em Cristinápolis-SE (1993-1996); Mestrado em Direito Canônico pelo Instituto Superior de Direito Canônico e bacharelado em psicologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Vigário Paroquial de Nossa Senhora de Copacabana no Rio de Janeiro; Capelão de dois hospitais.

Em 2012 foi incardinado na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e ocupou o cargo de Coordenador Arquidiocesano da Pastoral da Saúde.

Em 27 de outubro de 2017, foi nomeado bispo titular de Agunto e bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Recebeu a ordenação episcopal em 6 de janeiro de 2018.

Novo bispo de Divinópolis

O Santo Padre nomeou o novo bispo da Diocese de Divinópolis, Minas Gerais, dom Geovane Luís da Silva, transferindo-o da Sé titular do Monte di Numidia e do ofício de bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte.

Biografia

Dom Geovane Luís nasceu em 21 de junho de 1971 em Carandaí, Arquidiocese de Mariana, no Estado de Minas Gerais. Após concluir seus estudos em Filosofia e Teologia no Seminário Maior de São José em Mariana, obteve o mestrado em teologia dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma e posteriormente especializou-se em cultura e arte sacra na Universidade Federal em Ouro Preto-MG. Foi ordenado sacerdote em 21 de junho de 1997, na Arquidiocese de Mariana.

Ocupou os seguintes cargos: vigário paroquial de Santa Efigênia em Ouro Preto-MG; Pároco do Sagrado Coração de Jesus em Mariana-MG; Formador do Seminário Menor; Diretor do curso de teologia no Seminário Maior; Diretor do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra; Professor de Teologia Sacramental e Liturgia no Seminário Maior; Vigário Episcopal da Região Sul; Membro do Conselho Episcopal e Colégio de Consultores; Pároco de Nossa Senhora da Piedade em Barbacena-MG.

Em 21 de dezembro de 2016, foi nomeado bispo titular do Monte di Numidia e auxiliar de Belo Horizonte, e recebeu a ordenação episcopal em 25 de março de 2017.

Atualmente é o zecretário das Regiões Leste 2 da CNBB, que corresponde as circunscrições eclesiásticas do Estado de Minas Gerais.