Papa: mesmo que não tenhamos todas as respostas, temos Jesus!

Bianca Fraccalvieri – Vatican News

O Papa Leão acolheu milhares de fiéis e peregrinos na Praça São Pedro para mais uma audiência jubilar deste Ano Santo. Como a cada encontro quinzenal, em sua catequese o Pontífice apresenta um modelo de esperança. Desta vez, foi Nicolau de Cusa (1401-1464), cardeal alemão e grande pensador do século XV. Humanista convicto, viveu numa época conturbada, em que não se podia ver a unidade da Igreja, abalada por correntes opostas e dividida entre o Oriente e o Ocidente. Enquanto viajava como diplomata do Papa, ele rezava e refletia. Por isso, afirma o Santo Padre, os seus escritos estão “cheios de luz”.

Papa saúda os enfermos ao final da audiência (@VATICAN MEDIA)

Temos Jesus!

Nicolau falava de uma “douta ignorância”, sinal de inteligência. O protagonista de alguns de seus escritos é um personagem curioso: o idiota. É uma pessoa simples, que não estudou e faz perguntas elementares aos eruditos, que colocam em crise suas certezas.

“O mesmo acontece na Igreja de hoje. Quantas perguntas colocam em crise o nosso ensinamento! Perguntas dos jovens, perguntas dos pobres, perguntas das mulheres, perguntas daqueles que foram silenciados ou condenados por serem diferentes da maioria”, comentou o Papa. Para o Pontífice, estamos num tempo abençoado por termos tantas perguntas. Assim, a “Igreja torna-se especialista em humanidade, se caminha com a humanidade e tem no coração o eco das suas perguntas.”

Mesmo que não tenhamos as respostas para todas as perguntas, prosseguiu Leão XIV, “temos Jesus. Seguimos Jesus. E então esperamos o que ainda não vemos”. “Entremos como exploradores no mundo novo do Ressuscitado”, concluiu o Papa.