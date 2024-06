Papa Francisco repete insulto contra homossexuais em reunião a portas fechadas, diz agência

O Papa Francisco voltou a usar uma expressão depreciativa em relação à comunidade LGBTQIA+ durante uma reunião, nesta terça-feira (11), ao afirmar que existe um “ar de bichice no Vaticano”. As informações são da agência de notícias italiana Ansa. As informações são do G1.

Durante o encontro, o pontífice teria usado a palavra “frociaggine”, que é um termo vulgar italiano que pode ser traduzido como “bichice” ou “viadagem”.