Papa Francisco pede que se reze em julho pelos idosos

Vaticano, (ACI).- A Santa Sé publicou hoje (30) a mensagem de vídeo do papa Francisco com a intenção de oração para o mês de julho: Os idosos.

A mensagem de vídeo foi transmitida através da Rede Mundial de Oração do papa com o tema “Rezemos pelos idosos, que representam as raízes e a memória de um povo, para que a sua experiência e a sua sabedoria ajudem os mais jovens a olhar o futuro com esperança e responsabilidade”.

“Não podemos falar da família sem falar da importância que os idosos têm entre nós”, disse Francisco.

“Nunca fomos tão numerosos na história da humanidade, mas não sabemos como viver esta nova etapa da vida: para a velhice há muitos planos de assistência, mas poucos projetos de vida”, continuou.

Em seguida, Francisco explicou que “os mais velhos têm frequentemente uma sensibilidade especial para o cuidado, para a reflexão e o afeto. Somos, ou podemos nos tornar, mestres da ternura. E quanto!”.

“Precisamos, neste mundo habituado à guerra, de uma verdadeira revolução da ternura. Nisso temos uma grande responsabilidade para com as novas gerações”.

“Lembremo-nos: os avós e os idosos são o pão que alimenta as nossas vidas, são a sabedoria oculta de um povo, e é por isso que devem ser celebrados, e estabeleci um dia dedicado a eles.”

“Rezemos pelos idosos, para que se tornem mestres da ternura, para que a sua experiência e sabedoria ajudem os mais jovens a olhar para o futuro com esperança e responsabilidade”, concluiu Francisco.