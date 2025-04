Papa Francisco foi responsável por tornar santos os mártires de Cunhaú e Uruaçu

No local do massacre, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, foi erguido o ‘Monumento aos Mártires’, inaugurado no dia 5 de dezembro de 2000, com capacidade para receber 20 mil peregrinos.

O espaço, aberto a turistas e religiosos, abrange uma área de dois hectares, doada pela família Veríssimo, proprietária da fazenda. O monumento foi projetado pelo arquiteto Francisco Soares Junior.

Foram canonizados (nem todos têm os nomes identificados):