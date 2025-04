Papa Francisco faz aparição surpresa na Praça de São Pedro durante Domingo de Ramos

O papa Francisco fez uma aparição inesperada neste domingo 13 durante as celebrações do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Recuperando-se de problemas de saúde, o pontífice, que deixou o hospital há três semanas, participou da cerimônia em uma cadeira de rodas e sem o uso de respiradores nasais de oxigênio. Ele saudou os fiéis presentes, desejando-lhes um bom Domingo de Ramos e uma abençoada Semana Santa.

Até então, a participação do papa não havia sido oficialmente confirmada pela Igreja Católica. Os médicos haviam recomendado um período de dois meses de repouso, após Francisco passar mais de 30 dias internado devido a uma infecção respiratória.

A Semana Santa é considerada a mais importante para os católicos, relembrando a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

No sábado 12, o papa esteve na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, para homenagear Nossa Senhora antes do início das celebrações. Na semana anterior, na quarta-feira 9, Francisco recebeu o rei Charles III e a rainha Camilla, do Reino Unido. Segundo o Palácio de Buckingham, o casal real ficou feliz em encontrá-lo bem o suficiente para o encontro.