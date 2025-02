Papa Francisco está alerta e se alimentando, diz Vaticano

Segundo o comunicado, Francisco segue trabalhando e se mantendo informado através da leitura de jornais. O papa consegue se movimentar dentro de seu quarto no hospital, atende algumas ligações telefônicas e continua com alguns trabalhos administrativos, disse uma fonte do Vaticano à agência Reuters.

Agências de notícias afirmaram na quarta-feira que o papa Francisco está respirando por conta própria, mas o hospital Gemelli não descarta o uso de aparelhos. “O papa respira sozinho. Seu coração resiste muito bem”, afirmou uma fonte do Vaticano que não foi identificada.

O Papa Francisco com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, durante visita dela ao Vaticano — Foto: Vatican Media via Reuters