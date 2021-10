Papa Francisco: Cristo Redentor é um convite à fraternidade, ninguém fique de “braços cruzados”

Bianca Fraccalvieri – Cidade do Vaticano

O Papa Francisco dirigiu uma mensagem ao arcebispo do Rio de Janeiro, card. Orani João Tempesta, por ocasião do nonagésimo aniversário da inauguração da estátua do Cristo Redentor, no alto do Corcovado.

Em telegrama assinado pelo secretário de Estado, card. Pietro Parolin, o Pontífice “partilha dos sentimentos de júbilo e une-se à ação de graças que o povo do Rio de Janeiro eleva a Cristo Redentor”.

“Esta imagem, com seus braços abertos num incessante apelo à reconciliação, retrata o convite à fraternidade que Nosso Senhor lança à cidade e a todo o país para que seja formada uma comunidade onde ninguém se sinta sozinho, indesejado, rejeitado, ignorado ou esquecido e onde todos se empenhem por um mundo mais justo, mais solidário e mais feliz.”

Ninguém fique de braços cruzados

A propósito, o Santo Padre lembra que, independentemente do próprio grau de instrução ou de riqueza, todas as pessoas têm algo para contribuir na construção da fraternidade humana: ninguém deve ficar “de braços cruzados”, e sim abrir os braços a todos, como faz o Redentor.

Para realizar isto é fundamental o diálogo construtivo, porque, «entre a indiferença egoísta e o protesto violento, há uma opção sempre possível: o diálogo. O diálogo entre as gerações, o diálogo no povo, porque todos somos povo» (Carta enc. Fratelli fufri, 199).

Para tanto, o Papa faz votos de que seja renovado neste dia o compromisso de se acolherem uns aos outros, “certos de que é sobretudo Cristo quem lhes acolhe a todos: Ele habita na cidade e convida a aproximarem-se Dele pois, estando perto Dele, estarão perto uns dos outros”.

O telegrama conclui-se com o pedido de Francisco para que continuem a rezar por ele e a concessão da Bênção Apostólica à cidade do Rio de Janeiro, extensiva em modo especial a quantos tomarem parte na Missa Comemorativa do dia 12 de outubro, pela intercessão da Mãe do povo brasileiro, Nossa Senhora Aparecida.