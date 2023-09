Papa Francisco cita Buda em evento inter-religioso na Mongólia

Ulaanbaatar, Mongólia, 2 de setembro de 2023 / 22h46

Num encontro com budistas, xamãs, xintoístas e outros representantes religiosos da Mongólia, o Papa Francisco disse no domingo que o diálogo inter-religioso “não é antitético à proclamação”, mas ajuda as tradições religiosas a compreenderem-se umas às outras.

“Com humildade e espírito de serviço (…) a Igreja oferece o tesouro que recebeu a cada pessoa e cultura, num espírito de abertura e em respeitosa consideração pelo que as outras tradições religiosas têm para oferecer”, disse o Papa Francisco num discurso. no Hun Theatre de Ulaanbaatar em 3 de setembro.

“As tradições religiosas, apesar de toda a sua especificidade e diversidade, têm um potencial impressionante para o benefício da sociedade como um todo”, acrescentou.

O Papa Francisco reuniu-se com 12 líderes religiosos e representantes no centro de artes cênicas na montanha Bogd Khan Uu, com vista para a capital da Mongólia. O teatro foi construído no formato circular de uma tradicional residência nômade da Mongólia chamada “ger”. O reitor da única igreja ortodoxa da Mongólia, padre Antony Gusev, representou a Igreja Ortodoxa Russa na reunião.