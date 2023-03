Papa está melhorando e voltou a trabalhar do hospital, diz Vaticano

Na quarta-feira (29), o Vaticano divulgou que Francisco havia sido levado ao hospital para exames programados. Mas uma reportagem do jornal italiano “Corriere della Sera” afirmou que o papa chegou ao hospital em uma ambulância depois de passar mal com problemas no coração e dores pulmonares. O jornal atribui as informações a fontes do hospital Agostino Gemelli.