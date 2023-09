Papa encontra sacerdotes da Diocese de Roma

Vatican News

Esta tarde, pouco depois das 16 horas locais, o Papa Francisco foi à Paróquia de “Santa Maria della Salute” no bairro romano de Primavalle, onde foi recebido pelo Vice-Administrador para a Diocese de Roma, pelo Pároco e pelo Vice-Pároco, para um encontro com os cerca de 35 sacerdotes da região. No final, pouco depois das 18 horas, o Pontífice retornou ao Vaticano.

Entre os presentes havia o bispo auxiliar Dom Baldo Reina: “Foi um intercâmbio fraterno marcado pelo diálogo”, declarou, ressaltando que os temas debatidos diziam respeito aos desafios pastorais da região, já que se trata de uma área problemática para a juventude, com exclusão social.

Em comunicado de imprensa, o Vicariato afirma que o Papa Francisco fez a escolha de visitar o bairro em decorrência de dois eventos graves que ocorreram ali nos meses passados: o assassinato de duas jovens, Michelle Maria Causo e Rossella Nappini.