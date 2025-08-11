Palmeiras vence o Ceará de virada e abafa crise com a torcida
Triunfo alviverde no Brasileirão conta com gols de Flaco López e Vitor Roque
CNN Brasil
Precisando dar uma resposta à sua torcida, o Palmeiras venceu o Ceará por 2 a 1 neste domingo (10) no Allianz Parque, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileiro.
A vitória pode servir para amortecer um pouco a tensão que paira no clube. Desde a eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians, o Palmeiras vem sendo alvo de sua torcida, que mira principalmente na presidente Leila Pereira e no técnico Abel Ferreira.
Com o resultado, o Palmeiras chega a 36 pontos em 17 jogos e se mantém na terceira posição. O Ceará segue com 22 pontos na 12ª colocação.
Todos os gols saíram no segundo tempo. Flaco López e Vitor Roque marcaram para o time da casa, enquanto Lourenço anotou para o Vozão.
Como foi o duelo
O Palmeiras teve mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo, mas encontrou muita dificuldade em criar lances de perigo na área do Vozão.
Se por um lado o Ceará mostrou eficiência defensiva anulando as jogadas do time da casa, lá na frente a equipe alvinegra pouco ameaçou o gol de Weverton nos primeiros 45 minutos.
Veio o segundo tempo, e o clima de tensão no Allianz Parque, principalmente após as vaias na ida para o intervalo, aumentou com o gol do time cearense logo aos cinco minutos.
O volante Lourenço abriu o placar para o Ceará em um lindo chute no ângulo de Weverton, após bobeada de Piquerez e passe de Galeano.
O gol animou os visitantes. Em contra-ataque perigoso aos 10 minutos, Pedro Raul quase ampliou o placar. Mas o cenário do jogo mudaria rapidamente.
O Palmeiras conseguiu a virada em dois minutos. Aos 21, Flaco López deixou tudo igual em cobrança de pênalti, após bola desviada na mão de Willian Machado na área. Aos 23 foi a vez de Vitor Roque marcar seu primeiro gol no Allianz, o segundo do Verdão na partida.
O camisa 9 aproveitou arrancada de Maurício, se posicionou na área e recebeu passe preciso para estufar as redes.
O Ceará tentou esfriar a festa alviverde com gol de Aylon aos 36 minutos, mas o lance foi anulado após o VAR ver impedimento na jogada, para alegria dos 27 mil alviverdes presentes no Allianz.
Próximos jogos de Palmeiras e Ceará
O Palmeiras visita o Botafogo no próximo domingo (17) pelo Brasileiro. Antes, vai até Lima, no Peru, encarar o Universitario pela Libertadores na quinta-feira (14).
O Ceará, por sua vez, recebe o Red Bull Bragantino no próximo sábado (16) pelo torneio nacional.