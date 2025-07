Palmeiras tropeça na volta ao Brasileirão

ESPN Brasil

O Palmeiras perdeu a chance de encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro ao empatar com o Mirassol, por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (16), no Allianz Parque, pela 13ª rodada.

Esse é o terceiro jogo seguido sem vitória do time dirigido por Abel Ferreira no Brasileirão. Com 23 pontos, o Verdão está em quinto lugar e pode ver aumentar a diferença para o líder Flamengo.

Já o Mirassol continua tranquilo em relação ao seu objetivo principal: permanecer na Série A. Sem perder há cinco partidas, o Leão Araraquarense está em décimo lugar, com 18 pontos, a sete do Juventude, que abre a zona de rebaixamento.

O jogo

A partida começou movimentada no Allianz Parque. O Palmeiras quase saiu na frente em chute de Felipe Anderson. Walter se esticou todo e fez boa defesa. A resposta do Mirassol quase foi letal. No contra-ataque, Lucas Ramon cruzou rasteiro, a bola passou por Weverton e Alesson só não empurrou para o gol porque Gustavo Gómez tirou de carrinho.

Ligado, Felipe Anderson era um dos mais perigosos do Palmeiras. Após jogada individual do meia, Raphael Veiga recebeu na entrada da área e finalizou para fora. Aos 30 minutos, Gustavo Gómez ajeitou e Richard Ríos, dentro da pequena área, cabeceou em cima de Walter.

A pressão alviverde se intensificou na reta final do primeiro tempo. Piquerez escapou pela esquerda e tentou surpreender Walter, mas o goleiro do Mirassol estava atento e desviou para escanteio.

Mas o torcedor palmeirense precisou esperar o segundo tempo para marcar o gol. Aos nove minutos, Richard Ríos encontrou Raphael Veiga dentro da área, o meia ajeitou de calcanhar e Facundo Torres bateu de primeira. A bola desviou na zaga e saiu do alcance de Walter.

Na sequência, Flaco López assustou em chute para fora. O castigo veio aos 26 minutos. Neto Moura cruzou, Jemmes ajeitou de cabeça e Chico da Costa mostrou oportunismo para completar dentro da pequena área.

O jogo ficou aberto na reta final, com os dois times buscando a vitória. O Palmeiras levou perigo com Allan, Richard Ríos e Maurício, enquanto a última chance foi do Mirassol na finalização de Negueba defendida por Weverton.

Classificação no Brasileirão:

Palmeiras: 5º lugar, com 23 pontos

lugar, com pontos Mirassol: 10º lugar, com 18 pontos

Próximos jogos do Palmeiras:

Atlético-MG (C): 20/07, 17h30 (de Brasília) – Brasileirão

(C): 20/07, 17h30 (de Brasília) – Fluminense (F): 23/07, 19h (de Brasília) – Brasileirão

(F): 23/07, 19h (de Brasília) – Grêmio (C): 26/07, 21h (de Brasília) – Brasileirão

Próximos jogos do Mirassol: