Palmeiras revive final e busca revanche contra o Chelsea no Mundial

CNN Brasil

Palmeiras e Chelsea reeditam a final do Intercontinental de 2021/2022 nesta sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, às 22h (de Brasília).

Na final do Mundial no antigo formato, os ingleses conquistaram o título ao vencerem os brasileiros na prorrogação, com gol do meia-atacante Kai Havertz — que hoje está no Arsenal.

Nove jogadores do Palmeiras são remanescentes da final, mas apenas o goleiro Weverton deve ser titular no reencontro com o Chelsea. Gustavo Gómez e Piquerez, por exemplo, desfalcam o time. O único que permaneceu no elenco dos Blues é o zagueiro Trevoh Chalobah.

A partida também marca o encontro de Estêvão com o Chelsea — o garoto jogará no clube inglês após o Mundial. A partida acontecerá no estádio Lincoln Financial Field, localizado na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Palmeiras empata com ingleses e tem vantagem contra europeus

O retrospecto do Palmeiras contra clubes ingleses aponta total igualdade. Em seis jogos contra Arsenal (duas vezes), Portsmouth, Coventry City, Manchester United e Chelsea, são duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Diante de adversários europeus no geral, foram 112 jogos, com 60 vitórias alviverdes, 28 empates e 24 derrotas.

Nesta edição do Mundial de Clubes, o Palmeiras teve somente o Porto, de Portugal, como adversário europeu. O confronto terminou empatado em 0 a 0, na rodada de estreia na competição.

Como chega o time de Abel Ferreira

O técnico Abel Ferreira precisará fazer mudanças na escalação. Em relação ao time que entrou em campo na vitória sobre o Botafogo pelas oitavas de final, o Verdão não terá o capitão Gustavo Gómez e Piquerez, lateral-esquerdo titular. Ambos estão suspensos.

O Palmeiras já não contava com Murilo, que sofreu lesão na coxa e está fora da Copa do Mundo de Clubes. Com isso, apenas o goleiro Weverton e o lateral-direito Giay estão disponíveis entre os atletas considerados titulares da defesa.

A tendência é que a linha defensiva seja complementada por Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan, que são as opções de substituição imediatas dos desfalques.

Como chega o Chelsea

Segundo colocado do Grupo D, o Chelsea foi superado pelo Flamengo na primeira fase. O time conquistou a classificação no Mundial ao vencer o Esperánce, da Tunísia, e o Los Angeles FC, dos Estados Unidos.

Nas oitavas, os Blues bateram o Benfica, de Portugal. O técnico Enzo Maresca, ex-auxiliar de Pep Guardiola, não contará com o volante equatoriano Moisés Caicedo, suspenso.

Palmeiras x Chelsea

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Mauricio; Allan, Vitor Roque e Estêvão. Técnico: Abel Ferreira.

Provável escalação do Chelsea

Robert Sánchez; Reece James, Colwill, Tosin Adarabioyo e Cucurella; Lavia, Enzo Fernández e Cole Palmer; Pedro Neto (Nkunku), Delap e Madueke (Andrey Santos ou Malo Gusto). Técnico: Enzo Maresca.