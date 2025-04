Palmeiras promete punir torcedor que imitou macaco para torcida do Cerro

CNN Brasil

O Palmeiras se pronunciou na manhã desta quinta-feira (10) sobre o gesto racista de um torcedor palmeirense que imitou um macaco para torcedores do Cerro Porteño, no duelo entre as equipes nesta quarta (9), no Allianz Parque, pela Libertadores.

De acordo com o Verdão, o clube tentará identificar o torcedor e registrará Boletim de Ocorrência para apurar o caso.

“O Palmeiras recebeu imagens que mostram um indivíduo fazendo gestos de cunho racista em direção a torcedores do Cerro Porteño durante o jogo de ontem e, com o auxílio do sistema de biometria facial e das câmeras de vigilância do Allianz Parque, já trabalha para identificá-lo. Tão logo isso ocorra, ele será bloqueado da plataforma de compra de ingressos para os jogos do clube como mandante e também excluído do Avanti, caso seja adepto do programa. O Alviverde ainda registrará Boletim de Ocorrência para a completa apuração do caso”, disse o Palmeiras em nota.

“Não toleramos condutas preconceituosas, especialmente em nossa casa, e seguiremos empenhados em extirpar dos estádios sul-americanos toda e qualquer forma de discriminação”, completou.

Gesto racista

Um jornalista paraguaio presente no Allianz Parque na vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño flagrou um torcedor palmeirense imitando um macaco para torcedores do time de Assunção.

O vídeo, feito pelo repórter Mathias René Lugo Martínez, foi compartilhado pelo perfil do programa Fútbol Club, da rádio La Unión R800 AM.

Nas imagens, é possível ver o torcedor do Palmeiras primeiro mostrando o dedo do meio aos paraguaios, e depois imitando um macaco.

Em outro vídeo, também gravado pelo jornalista, um outro palmeirense esfrega os dedos polegar e indicador, em gesto comumente utilizado para tratar de dinheiro, numa alusão à diferença econômica entre brasileiros e paraguaios.