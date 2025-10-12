Palmeiras mostra futebol de líder e goleia o Juventude pelo Brasileiro
Equipe paulista não tomou conhecimento de um fragilizado Juventude e aplicou quatro gols dentro de casa
CNN Brasil
Mesmo com desfalques devido à Data Fifa, o Palmeiras foi superior nos 90 minutos e goleou o Juventude por 4 a 1 no Allianz Parque neste sábado (11), em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileiro.
Com o resultado, o time paulista chega a 58 pontos na tabela e lidera de forma isolada o Brasileiro, abrindo três pontos do vice-líder Flamengo.
Por outro lado, a equipe gaúcha se mantém no Z4 da tabela, ocupando a penúltima posição com 23 pontos.
Gol e superação
Em um duelo de total domínio sobre o adversário, o Palmeiras chegou a ter um pênalti marcado aos 12 minutos da etapa inicial, após entrada de Abner em Felipe Anderson. O árbitro, porém, anulou a cobrança após consulta ao VAR.
O primeiro gol do líder do campeonato saiu aos 26 minutos com Raphael Veiga. O capitão aproveitou chute de Felipe Anderson, pegou rebote e estufou as redes.
Aos 43, veio o gol mais emocionante da noite. Bruno Rodrigues cabeceou e aproveitou bobeada do goleiro Jandrei para marcar o segundo gol da equipe na partida.
O gol do camisa 11 foi muito comemorado pelo elenco palmeirense. Bruno Rodrigues sofreu com uma sequência de lesões desde que chegou ao clube, e não marcava desde novembro de 2023 quando ainda defendia o Cruzeiro.
Mais gols do Palmeiras e goleada
O segundo tempo começou e o Palmeiras ampliou o placar logo aos 3 minutos com Bruno Fuchs. O volante balançou as redes de cabeça após cruzamento de Veiga.
Sete minutos depois, aos 10, foi a vez de Felipe Anderson marcar o quarto do Palmeiras. Ele avançou pela esquerda e mandou a bola para o fundo das redes após assistência de Maurício.
O Juventude descontou aos 30 minutos. Em cobrança de falta de Nenê, Rodrigo Sam desviou a bola e levou a melhor sobre Weverton para tirar o zero do placar dos gaúchos.
Próximos jogos
O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (15) contra o Red Bull Bragantino, também no Allianz, pela 28ª rodada. O Juventude terá mais um duelo fora de casa. Enfrenta o Fluminense na quinta-feira (16) no Maracanã.