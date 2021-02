Palmeiras estreia dia 7 de fevereiro no Mundial de Clubes

Com placar de 1 a 0 contra o Santos, o Palmeiras tornou-se bicampeão da Libertadores da América neste sábado (30). Classificado para disputar o Mundial de Clubes, o time Alviverde enfrentará Tigres, do México, ou o Ulsan, da Coreia do Sul, no dia 7 de fevereiro.

A final está agendada para dia 11 de fevereiro. Bayern de Munique, atual vencedor da Liga dos Campeões, estreará na competição dia 8, no Ahmad Bin Ali Stadium, disputando vaga contra o vencedor da partida Al Ahly x Al Duhail.

Confira os participantes desta edição do Mundial de Clubes:

– Palmeiras (Brasil) – campeão da Libertadores

– Bayern (Alemanha) – campeão da Europa

– Ulsan (Coreia do Sul) – campeão da Ásia

– Al Ahly (Egito) – campeão da África

– Tigres (México) – campeão das Américas Central e do Norte

– Al Duhail (Catar) – campeão nacional do Catar