Palmeiras está fora da final do Mundial

Neste domingo (07), o Palmeiras fez sua estreia no Campeonato Mundial de Clubes 2020. O representante brasileiro enfrentou o Tigres, do México, que com um gol de pênalti marcado no início do segundo tempo pelo francês Gignac, eliminou o alviverde.

Com placar de 1 a 0, a partida foi dominada majoritariamente pelo time mexicano. Palmeiras teve rápido domínio de bola no primeiro tempo, mas as jogadas de gol mais perigosas foram criadas pelo adversário.

Pela primeira vez na história do campeonato uma equipe mexicana chega à final. Tigres agora espera o vencedor da partida Bayern x Al Ahly que jogam amanhã (09).