Palmeiras derrota Cerro para permanecer 100% na Libertadores

Agência Brasil

Graças a um gol do volante colombiano Richard Ríos, o Palmeiras derrotou o Cerro Porteño (Paraguai) por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (9) no Allianz Parque, para assumir a liderança isolada do Grupo G da Copa Libertadores com seis pontos.

Jogando diante de sua torcida, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira adotou uma postura ofensiva diante da equipe paraguaia. Mas o gol saiu apenas nos últimos minutos da primeira etapa. Aos 40 minutos o uruguaio Facundo Torres cruzou para Felipe Anderson, que escorou para Richard Ríos tocar para o fundo do gol do Cerro Porteño.