Paiva Netto – Aptidão para servir

Efeitos dos desatinos humanos ocorrem planeta afora em prejuízo de muitos. Aprendamos a sobreviver com o pensamento firmado na Espiritualidade Ecumênica, e a lucidez, a coragem, a pertinácia, a galhardia e a sabedoria espiritual irão revestir a nossa verdadeira aptidão para servir nossos semelhantes. Quanto mais implacável for a luta, maior soma de tão elevados atributos conquistaremos, desde que não baixemos a nossa bandeira de Fé Realizante.

O Apóstolo dos Gentios, Paulo de Tarso, em sua Epístola aos Romanos, 12:2, nos incentiva: “Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso Espírito, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”.

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.

