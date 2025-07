‘País vai ter pela primeira vez um presidente eleito 4 vezes’, diz Lula sobre reeleição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (4) que pretende disputar as eleições de 2026. Segundo ele, o Brasil terá pela primeira vez um presidente eleito quatro vezes.

“Eles não sabem o que eu estou pensando. Então, se preparem porque, se tudo estiver como eu estou pensando, esse país vai ter pela primeira vez um presidente eleito quatro vezes”, emendou.

Na ocasião, também negou que exista uma briga entre governo e Congresso. Lula frisou ser muito grato à relação que tem com o Legislativo, pois divergências se resolvem com negociação.

“Deixa eu falar uma coisa para o Congresso, porque parece que tem uma guerra entre o governo e o Congresso. Eu sou muito agradecido à relação que eu tenho com o Congresso Nacional. Até agora, nesses dois anos e meio, o Congresso aprovou 99% das coisas que nós mandamos ao Congresso”, afirmou.

Segundo o presidente, discordâncias são benéficas para que ocorra diálogo entre os poderes — tom parecido com o adotado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao comentar o assunto.

“Eu sou grato ao Congresso Nacional. Quando tem uma divergência é bom. Sabe por quê? Porque a gente senta na mesa, vai conversar e resolve. O governo pensa uma coisa, o Congresso está pensando outra, nós vamos resolver isso em uma mesa de negociação”, prosseguiu.

A declaração do presidente ocorre momentos após a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de suspender tanto os decretos do governo como a decisão do Congresso que derrubou esses decretos relativos ao Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF).

Moraes também determinou uma audiência de conciliação entre as partes.

“Eu não quero nervosismo porque eu só tenho um ano e meio de mandato. E tem gente que pensa que o governo já acabou, tem gente que já está pensado em eleição”, argumentou Lula.