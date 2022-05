Pais e professores protestam em prol da contratação de professores auxiliares

Nesta quarta-feira, 4, pais e mães de crianças com deficiência e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) realizaram um ato em frente ao Centro Administrativo de Mossoró, onde funciona a Secretaria Municipal de Educação. Na ocasião, os pais solicitavam a contratação imediata de professores auxiliares para que eles possam atuar na rede municipal de ensino.

Representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum) endossaram o protesto e informaram que estavam lutando por uma educação inclusiva. Eliete Vieira, presidente do sindicato, informou que os professores auxiliares precisam de formação específica para atuar com alunos que têm deficiência ou são autistas.

“Estamos lutando por uma educação inclusiva, que precisa sair do papel e de um discurso midiático. Ela precisa se concretizar, porque criança tem que ser incluída no processo educativo, os professores precisam ter formação específica para a educação inclusiva. Os estagiários não podem apenas ser jogadas nas salas de aula sem o mínimo de preparo”, informou a presidente do sindicato, Eliete Vieira.

Ainda de acordo com a sindicalista “há diversos níveis de autismo a serem considerados, há crianças com necessidades de serem cuidadas, há crianças surdas que têm a necessidade de que os professores tenham o conhecimento da linguagem de libras”, acrescentou a presidente do sindicato, durante seu discurso.

Por meio de nota oficial, a Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) informou que a Secretaria Municipal de Educação (SME), já encaminhou, desde o início do ano letivo, mais de 300 estagiários para atuarem como auxiliares em salas de aula que possuem alunos com deficiência. “A SME reforça que ainda há vagas disponíveis para estagiários, contemplando alunos, a partir do 3º período, de cursos de Licenciaturas, como Pedagogia, por exemplo”, informa.

Larissa enfatiza a importância da educação inclusiva durante sessão na CMM

Em sessão realizada nesta quarta-feira, 4, na Câmara Municipal de Mossoró, a vereadora Larissa Rosado (União Brasil) reforçou a importância de uma educação inclusiva na rede municipal de ensino e, como mãe e mulher, ressaltou a necessidade de ecoar a voz de pais e mães de alunos com deficiência ou com autismo, que protestaram pela contratação de professores auxiliares.

“Nos últimos tempos, nós vimos aqui na Câmara a participação de pais e mães de pessoas com deficiência de solenidades e discussões sobre o assunto. Mas, se no nosso dia a dia, nós não fiscalizarmos e não cobrarmos da Prefeitura de Mossoró a pauta que é colocada pelos pais e mães e pelas pessoas com deficiência, nós não vamos conseguir realizar o sono dos pais de verem seus filhos dentro das suas limitações e desafios consigam a sua independência”, informou a vereadora.

Larissa ressaltou ainda que a educação é um ponto muito importante para que essas crianças e jovens possam construir suas independências na sociedade. “O lugar de autista e da pessoa com deficiência é onde ela quiser, e a escola é um espaço de respeito e de construção, que nós não podemos abrir mão. Como mulher e mãe, me colocando no lugar de pais e mães que precisam trabalhar e que precisam que os seus filhos tenham a oportunidade nas escolas, cobro da Prefeitura que sejam contratados professores auxiliares para acompanhar as crianças que têm algum tipo de deficiência. Essa é uma luta por dignidade, por respeito, por oportunidade que essas precisam ter”, finaliza.