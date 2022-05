Painel interativo do IBGE traz novos recortes regionais

Dados sobre mercado de trabalho, população, educação e acesso a TV, internet e celular, investigados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, agora podem ser acessados em um painel interativo no Portal do IBGE.

A ferramenta, lançada nesta quarta-feira, 4, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), especializa e facilita a visualização de informações da maior pesquisa domiciliar do país, por meio de mapas e gráficos interativos.

O painel fornece também, pela primeira vez, indicadores experimentais para 146 estratos geográficos, como Baixada Santista, Agreste da Paraíba, Litoral Sul da Bahia e Norte de Minas Gerais, até então nunca divulgados pela pesquisa.

Por meio do painel, o usuário pode navegar por 24 indicadores selecionados em toda a série histórica da PNAD Contínua, iniciada em 2012. Entre eles, dados sobre ocupação, desocupação e o contingente populacional, divulgados pela edição trimestral da pesquisa. Também terá acesso às taxas de analfabetismo e de escolarização, além do total de domicílios com televisão, celular e com acesso à internet, apurados pela versão anual.

“Todo esse volume de informações tem sido disseminado através de publicações e do Sidra, o banco de tabelas estatísticas do IBGE. A divulgação em forma de painel interativo vem facilitar o consumo da informação por meio de recortes geográficos diversos, mostrando a evolução dos indicadores ao longo do tempo e sua distribuição no espaço territorial, através de gráficos e mapas interativos”, explica a gerente de Integração da Produção de Geoinformação do IBGE, Aline Lopes Coelho.

O painel apresenta esses indicadores com recortes já conhecidos, como para o país, grandes regiões, unidades da federação, regiões metropolitanas e capitais. Agora, a pesquisa também passa disponibilizar, pelo painel, indicadores por estratos geográficos, que permitem uma análise de recortes geográficos menores, além das regiões metropolitanas e capitais.