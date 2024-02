Painel de Empregos: Prefeitura firma parceria com o Cidade Atacadão e oferta 150 vagas de trabalho

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT), firmou parceria com a Rede de Supermercado Cidade, loja Alto de São Manoel, para realização de processo de recrutamento e seleção para contratação imediata de 150 funcionários.

Das vagas ofertadas, 20 são para operadora de caixa, 20 para repositor, 20 para auxiliar de depósito, 5 para açougueiro, 5 para balconista de padaria, 5 para operador de câmara fria, 5 para operador de empilhadeira, 20 para fiscal de prevenção, 20 para auxiliar de serviços gerais, 5 para forneiro e 20 para embalador.

“É com muita satisfação que fechamos mais uma parceria com a Rede de Supermercados Cidade Atacadão, dessa vez para contratações de 150 funcionários que irão atuar na loja do Alto de São Manoel. É uma oportunidade fantástica para aqueles que têm interesse de trabalhar na área supermercadista e começar o ano empregado. Essas parcerias demonstram a evolução econômica do mercado de Mossoró, e o compromisso da Prefeitura em apoiar iniciativas e empreendimentos que investem na cidade e solidificam nosso crescimento”, declarou o titular da Sedint, Frank Felisardo.

Os interessados deverão se inscrever, até a próxima sexta-feira (23), por meio do site da Prefeitura de Mossoró na aba do Painel de Empregos https://paineldeempregos.prefeiturademossoro.com.br/ ou pode entregar o currículo pessoalmente na Sedint, à rua Rui Barbosa, n.º 282, bairro Alto da Conceição. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 84) 3315-5223, ou WhatsApp (84) 9 9655-0754.