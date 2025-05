Painel de Empregos de Mossoró oferta 367 vagas nesta sexta-feira

O Painel de Empregos é uma ferramenta administrada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT) como fomento à empregabilidade e o desenvolvimento do município. Nesta terça-feira (6), iniciando o mês de maio, são 323 vagas de emprego disponíveis para cadastro.

Há vagas em aberto para 20 vagas para balconista de açougue; 6 vagas para montador; 5 vagas para vendedor; 10 vagas para carregador; 5 vagas para podador e 3 para manicure. Ainda existem vagas para mecânico, servente de obras, assistente de lojas, repositor, almoxarife e mais.

COMO SE CADASTRAR

Para concorrer, é necessário acessar o site https://paineldeempregos.prefeiturademossoro.com.br/ e buscar a aba “cadastre seu currículo”.

Em sequência, na área do candidato, será necessário preencher: nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e fazer a escolha de uma senha própria. Após confirmar as informações, o site dará acesso ao espaço para inserir o currículo em PDF.

Ainda é possível acompanhar a lista de indicações e verificar todas as oportunidades disponíveis. É possível também ver os critérios para preenchimento da vaga.

EMPRESAS

Além do cidadão mossoroense, empresas do município também podem se cadastrar no Painel de Empregos para divulgar suas vagas em aberto. É possível firmar parceria com a Sedint para intermediar suas vagas cruzando informações com nossos bancos de dados de mais de 40 mil candidatos.