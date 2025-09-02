Painel de Empregos de Mossoró inicia setembro com quase 300 oportunidades em aberto

O Painel de Empregos é uma ferramenta administrada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT) como fomento à empregabilidade e ao desenvolvimento do município. Nesta terça-feira, são 291 vagas de emprego disponíveis para cadastro reserva.

Há vagas em aberto para motorista carteira D (3); auxiliar de cozinha (3); vendedor externo (5); montador de vidros (5); montador de estruturas metálicas (4); soldador (3) e vagas únicas de auxiliar de contabilidade, auxiliar de eletricista, pedreiro, promotor de vendas e técnico de segurança do trabalho.

O número de empresas parceiras da ferramenta segue em crescente. Agora há 603 empresas com disponibilidade de vagas.

COMO SE CADASTRAR

Para concorrer, é necessário acessar o site https://paineldeempregos.prefeiturademossoro.com.br/ e buscar a aba “cadastre seu currículo”.

Em sequência, na área do candidato, será necessário preencher: nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e fazer a escolha de uma senha própria. Após confirmar as informações, o site dará acesso ao espaço para inserir o currículo em PDF.

Ainda é possível acompanhar a lista de indicações e verificar todas as oportunidades disponíveis. É possível também ver os critérios para preenchimento da vaga.