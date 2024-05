Pai suspeito de engravidar filha adolescente é preso no interior do RN

Um homem de 43 anos suspeito de engravidar a própria filha adolescente, foi preso nesta terça-feira (28) no interior do Rio Grande do Norte.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em 2022, e desde setembro de 2023 o homem era considerado foragido.

O mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável foi cumprido com a colaboração da Polícia Militar em uma fazenda localizada na região do Mato Grande.

Após um trabalho de investigação da 85ª Delegacia de Polícia de João Câmara, os policiais conseguiram localizar o local onde o suspeito se escondia e contava com rede de apoio de familiares e do gerente da fazenda.

Mais de 15 policiais civis e militares participaram da operação. Durante a madrugada, os policiais realizaram o percurso por cerca de dez quilômetros a pé, em mata fechada, para chegar de surpresa ao local em que o suspeito estaria morando com outro membro da família.

“Após a prisão, a Polícia Civil irá apurar o crime de favorecimento pessoal praticado pelo proprietário do imóvel. O indivíduo será apresentado ao Poder Judiciário e encaminhado ao sistema prisional”, disse a polícia.

A polícia ainda informou que não divulgaria nomes e endereços de pessoas envolvidas para resguardar a vítima.