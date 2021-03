Na noite deste domingo (07), três pessoas de uma mesma família morreram em um acidente na BR-405, em Pau dos Ferros, região Oeste do RN.

Por volta das 19h30, a Polícia Militar foi acionada. De acordo com informações do Ciosp, pai, mãe e filha seguiam de moto pela BR-405 quando foram atingidos por um carro. Com o impacto, acabaram sendo arremessados e morreram no local.

O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro, segundo a Polícia.