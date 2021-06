Padre Sátiro invoca políticos do RN por MP de Internet nas Escolas públicas urbanas e rurais

Figura pública respeitada no Rio Grande do Norte no campo do sacerdócio, mas também na Educação, o padre Sátiro Cavalcanti Dantas, assinando como “Ex-Presidente do Conselho Estadual da Educação, Tendo 65 anos a serviço da Educação” (sic) emitiu uma nota onde cobra aos políticos do Estado a se unirem em torno da aprovação da Medida Provisória que implanta Internet nas Escolas públicas urbanas e rurais brasileiras.

Confira nota na íntegra abaixo:

Apelo de um velho Sacerdote Educador

Mesmo na minha ignorância parlamentar, imploro com veemência aos parlamentares da nossa Terra Potiguar, Rio Grande do Norte, e aos ministros presentes no atual Governo Federal, o voto a favor da medida provisória financiadora da implantação de Internet nas Escolas públicas urbanas e rurais brasileiras, que seria ponto fundamental para a educação e renovação nacional. Que Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil proteja Vossas Excelências, com a Graça de Deus.

Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas Ex-Presidente do Conselho Estadual da Educação, tendo 65 anos a serviço da Educação.