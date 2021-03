Padre Sátiro emite nota aos mossoroenses pedindo união e cuidados contra o Covid-19

Nesta terça-feira (02), o Pe. Sátiro Cavalcante Dantas usou as suas redes sociais para pedir a união dos mossoroenses e convocou ex-alunos para reforçar os cuidados contra o avanço de Covid-19 no município potiguar. Pe. Sátiro pede ainda a ausência do que ele chama na nota de “política negativa”.

Confira nota na íntegra:

MENSAGEM AFLITIVA

Deixando a minha situação, “Bananeira que deu cacho”, abraço a comunidade de Mossoró de maneira aflitiva a seguir as orientações das autoridades constituídas, Estado e Município, a favor da VIDA, para reprimir a pandemia da COVID-19, que só será atenuada pelo respeito da população às normas estabelecidas e aplicação da vacina.

Por isso, é preciso do espírito de fraternidade, união e a ausência de política negativa. Supõe a vivência da “Polis” com profundo espírito comunitário, baseado no amor e respeito ao outro. Numa retrospectiva histórica convoco meus ex-alunos e alunas:

Da Escola Normal de Mossoró, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mossoró, UERN, Ginásio Sagrado Coração de Maria, Colégio Diocesano e Faculdade Católica do RN, com sua formação baseada na moral cívica e cristã, estarem presentes nesta luta Mossoroense e Universal.

Deus abençoe a todos.

Mossoró, 02 de Março de 2021

Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas.