Padre Reginaldo Manzotti fala sobre início da vacinação no Reino Unido

No dia em que é distribuída a primeira vacina contra o Covid-19 no Reino Unido, também é celebrado o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Para o Padre Reginaldo Manzotti, isso não é apenas uma mera coincidência. “Não é à toa que a gente reza, não é à toa que Nossa Senhora é a Nossa Mãe. Nossa Senhora está cuidando da humanidade. A primeira vacina no ocidente veio neste dia tão especial. Com certeza, é providência Divina”, comenta o sacerdote, emocionado.

Padre Manzotti também fala que acredita que, até agora, que ninguém deve ter relacionado o início de uma nova etapa contra a pandemia com este dia tão especial para a Igreja. “A mãe intercede por nós, junto a Jesus pedindo o fim da pandemia”, diz o sacerdote. Ele também pede para que todos continuem suas orações, para que a vacina chegue, igualmente, a todos os cantos do mundo.

“Eu quero que este dia fique marcado por muitas e muitas gerações. Que todo mundo lembre deste 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição e dia que começou a vacinação contra a COVID-19 no Reino Unido. Só pode ser Providência Divina. É a Mãe, junto a Seu filho, Jesus, cuidando de toda a humanidade pedindo o FIM DA PANDEMIA.” Disse Padre Manzoti.

Confira o vídeo na íntegra: https://www.instagram.com/p/CIilAbjsAlu/