Padre Júlio Lancelotti cumpre agenda em Mossoró a convite da Diocese

A convite da Diocese de Mossoró, através da Paróquia de Santa Luzia, o Padre Júlio Lancellotti, referência nacional na defesa da vida e da dignidade das pessoas em situação de rua, cumprirá agenda em Mossoró na próxima semana.

Ele chega nesta segunda-feira (8) para conhecer de perto o Projeto Casa da Esperança, iniciativa que será lançada pela Diocese para a população em situação de rua.

Durante sua passagem por Mossoró, Padre Júlio cumprirá uma programação especial e presidirá a Santa Missa na Catedral de Santa Luzia, no dia 09 de setembro, às 17h30.

Recentemente, em São Paulo, o Vigário Geral e pároco da Catedral, Pe. Antoniel Alves, foi recebido por Padre Júlio e pôde testemunhar de perto o seu incansável trabalho junto à população em situação de rua e seu envolvimento com as diversas causas sociais.

Programação

=> Segunda-feira, 08 de setembro 17h – Participação no Programa A Luz da Diocese na TCM-Telecom

=> Terça-feira, 09 de setembro

8h – Visita às instalações da futura Casa da Esperança no Alto do Louvor;

10h – Reunião na Cúria Diocesana;

12h – Participação no programa Jornal da Tarde, com Saulo Vale, na Rádio Rural de Mossoró;

17h30 – Celebração da Santa Missa na Catedral de Santa Luzia;

19h – Convivência e escuta junto às pessoas em situação de rua, na Praça do Museu Lauro da Escóssia, em Mossoró.

=> Quarta-feira, 10 de setembro

8h – Encontro com o clero, seminaristas e religiosas;

11h – Participação no Programa Manhã TCM.