Pacote de cortes de gastos está adiantado e deve ser anunciado ainda nesta semana, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (4) que o pacote de corte de gastos está “adiantado” do ponto de vista técnico e que o anúncio deve sair ainda nesta semana.

“Como o presidente [Lula] pediu para eu ficar e como as coisas estão muito adiantadas do ponto de vista técnico, nós já estamos prontos para anunciar essa semana”, disse a jornalistas.

A CNN antecipou a informação de que o governo pretendia entregar as medidas de revisão dos gastos públicos nesta semana.

Haddad deve se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para falar sobre o pacote de corte de gastos na tarde desta segunda-feira (4). De acordo com o ministro da Fazenda, o chefe do Executivo pediu para que técnicos viessem para Brasília para debater o tema.

“Em relação à Fazenda, tem várias definições que estão muito adiantadas. O presidente passou o fim de semana trabalhando o assunto. Pediu para que técnicos viessem a Brasília para apresentar detalhes para ele. Nós estamos na reta final”, afirmou.

O ministro participou nesta manhã de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral, no Palácio do Planalto, sobre o G20. O evento será realizado no Rio de Janeiro neste mês.

Haddad passou o final de semana em São Paulo. O ministro deveria viajar para Paris, Londres, Berlim e Bruxelas nesta segunda-feira (4), mas cancelou a viagem a pedido de Lula.