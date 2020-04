Pacientes que tomaram hidroxicloroquina tiveram maior taxa de mortes, diz estudo

Uma pesquisa financiada pelo Instituto Nacional de Saúde e pela Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, constatou mais mortes entre pacientes de covid-19 que tomaram hidroxicloroquina do que entre aqueles que se submeteram ao tratamento padrão.

O resultado da análise foi submetido esta semana à revista New England Journal of Medicine e está disponível on-line, mas será revisado por outros cientistas antes da publicação oficial.

Os sete cientistas que assinam o estudo analisaram a evolução da doença em 368 pacientes do sexo masculino, com média de idade de 70 anos, em hospitais militares nos Estados Unidos. Trata-se do estudo mais abrangente sobre o tema desde o início da pandemia, comparando resultados do uso da hidroxicloroquina sozinha e acompanhada do antibiótico azitromicina.

Cerca de 27,8% dos pacientes que tomaram hidroxicloroquina paralelamente ao tratamento padrão morreram. Nos casos em que a hidroxicloroquina foi administrada em conjunto com a azitromicina, a taxa caiu para 22,1%. Entre os que receberam apenas o tratamento usual, o percentual de mortes foi de 11,4%.

O estudo também verificou que a hidroxicloroquina não produziu nenhuma diferença em relação à necessidade de respiradores. O medicamento costuma ser usado para tratamento de doenças como malária e lúpus. Entre os efeitos colaterais mais frequentes estão arritmia cardíaca, fadiga, distúrbios de visão, irritação gastrointestinal e cefaleia.

O uso do medicamento é incentivado por presidentes como Donald Trump, dos Estados Unidos, e Jair Bolsonaro (sem partido), do Brasil. O uso de hidroxicloroquina é autorizado pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), desde que com prescrição médica.

