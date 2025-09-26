Paciente que recebeu transplante errado volta a lista de espera como prioridade, diz Ministério da Saúde

“Os dois pacientes, tanto o que recebeu o rim por engano quanto aquele que deveria ter recebido, foram recolocados como prioridade na lista nacional de transplantes. Caso surja algum órgão compatível, eles serão os primeiros a receber. Essa medida foi tomada visando reduzir o prejuízo físico e emocional aos dois pacientes afetados”, informou o Ministério da Saúde em nota divulgada nesta quinta-feira (25).