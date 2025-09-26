Paciente que deixou de receber rim por causa de transplante errado ganha novo órgão

O paciente que deixou de receber um rim após o órgão ter sido transplantado equivocadamente em outra pessoa, em Natal, ganhou um novo órgão nesta quinta-feira (25). A cirurgia aconteceu no Hospital Universitário Onofre Lopes.

Segundo o hospital, o procedimento ocorreu sem intercorrências e o paciente permanece com quadro de saúde estável. Ele está em um leito de UTI, conforme protocolo.

Já o paciente que recebeu o órgão errado recebeu alta nesta sexta-feira (26) e aguarda na fila por um novo rim. Ele havia deixado a UTI no dia 22 de setembro.

“O paciente que, havia recebido o transplante anterior permaneceu sob cuidados no HUOL e recebeu alta nesta sexta-feira (26). Ele foi recadastrado como prioridade na fila de transplantes, garantindo a continuidade do seu acompanhamento assistencial”, informou o hospital.

Nesta quinta-feira (25), o Ministério da Saúde anunciou que os dois pacientes tinham voltado à lista nacional de transplantes com prioridade.

O novo rim chegou a Natal no helicóptero Potiguar 02 da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, na tarde de quinta-feira (25).

Segundo a secretaria, o órgão foi coletado no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa.