Paciente passa por transplante de coração em Natal após receber órgão de doadora de Mossoró

O transplante movimentou equipes médicas das duas cidades. Isso porque, segundo os médicos envolvidos na doação, é necessário que – entre a retirada do coração do doador e o transplante no paciente que vai recebê-lo – haja um intervalo de no máximo 4 horas.

“Esse é o tempo ideal”, explicou o médico-cirurgião cardiovascular Marcelo Cascudo, que realizou a operação em Natal. Neste caso, todo esse processo durou 3h16, considerado “um prazo necessário e bom pra se fazer essa cirurgia”, reforçou.