Paciente com câncer realiza sonho de casar durante internação em hospital em Natal

Um paciente em tratamento contra o câncer realizou o sonho de se casar com a companheira durante a internação no Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol-UFRN), em Natal.

A cerimônia aconteceu na última sexta-feira (12), na enfermaria da oncologia, e contou com a presença de um padre para a bênção do matrimônio.

José Raniere Simão Fernandes oficializou a união com Clecia Darc da Cruz após dez anos de relacionamento. O pedido partiu do casal, que já tinha planos de se casar antes do diagnóstico da doença.

Profissionais da equipe multidisciplinar do hospital se mobilizaram para organizar o momento. A médica especialista em cuidados paliativos, Laís Abreu, explicou a iniciativa.

“Mais que o controle de sintomas físicos, buscamos honrar a história desse paciente. Muitas vezes os planos parecem ser interrompidos pela doença, mas eles podem sim continuar a ser executados na internação”, afirmou.

Residente em Arez, no interior do Rio Grande do Norte, Clecia contou que a internação aproximou ainda mais os dois.

“Viemos aqui procurar o tratamento para o câncer e o amor da gente aumentou ainda mais. Não larguei a mão dele de jeito nenhum e estamos lutando até agora”, disse.

Após a cerimônia, ela destacou a realização do desejo do casal.

“Estamos juntos há 10 anos e há algum tempo estávamos correndo atrás desse casamento. Estou muito feliz, independente da situação, só tenho que agradecer a Deus por estarmos casados. Também agradeço ao pessoal do hospital que nos acolheu e nos atendeu muito bem”, afirmou.

O Huol é ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).