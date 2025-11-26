PAC amplia número de areninhas esportivas para o RN

Uma portaria do Ministério do Esporte, publicada nesta terça-feira (25) no Diário Oficial da União, aprovou propostas para a implantação de nove “Arenas Brasil” no Rio Grande do Norte. As unidades foram selecionadas no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Seleções.

Cada equipamento seguirá um projeto padrão definido pelo governo federal. A estrutura será composta por campo de futebol society com grama sintética, quadra de basquete na modalidade 3×3, pista de caminhada e parque infantil. O investimento estimado para a construção é de R$ 1,5 milhão por unidade.

Com a nova aprovação, o Rio Grande do Norte amplia para 20 o número desses equipamentos esportivos em seu território. Os municípios beneficiados nesta segunda etapa são Alto do Rodrigues, Areia Branca, Caicó, Florânia, Goianinha, Jucurutu, Parelhas, Santa Cruz e Touros.

“Mais uma notícia boa para o Rio Grande do Norte. Isso é mais bem-estar, lazer, esporte e cidadania para nossa juventude, para nosso povo”, disse a governadora, a caminho de Mossoró, ao receber a confirmação das novas propostas selecionadas no âmbito do PAC.

Em setembro, ao lado do ministro do Esporte, André Fufuca, a governadora Fátima Bezerra inaugurou o primeiro desses espaços no Brasil, localizado no Bairro Planalto, em Natal. “Isso simboliza a parceria estratégica entre Governo Federal, Governo do Estado e municípios, voltada à ampliação de políticas públicas que promovem inclusão social, cidadania e qualidade de vida”, disse a governadora, na ocasião.

“É daqui que poderão surgir novas Rebecas Andrade, Antônias Silvas, novas Priscilas, atletas olímpicos e paralímpicos que podem iniciar suas trajetórias nesses espaços comunitários”, observou o subsecretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Nunes.