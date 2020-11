PABLO LANZONI LANÇA A CANÇÃO “ARMAÇÃO”, COM PARTICIPAÇÃO DE ZECA BALEIRO

O cantor e compositor gaúcho Pablo Lanzoni divulga o single “Armação”, que faz parte de seu segundo álbum, Valentia Tempo Voz, que será lançado no fim de novembro. A música, com participação de Zeca Baleiro, tem um texto forte, cheio de camadas, onde reverberam muitas das questões sociais que nos atravessam neste momento.

“Armação” nasceu de um post na página de poesia de Carlos Patrício, parceiro de Lanzoni: a tua arma desalmada dispara, e a minha alma desarmada diz: para. Para com a violência, para com a intransigência, para com a discriminação. As frases imediatamente o sensibilizaram e Pablo instigou Carlos a continuar os versos para transformar em música. E assim a canção foi surgindo.

“Mas, antes, no início desta feitura, diante de frases de tanta potência, fui buscar em meu cancioneiro afetivo temas que tratassem de enredos espinhosos para fortalecer as ambiências que almejava. E dentre as duas ou três escolhidas, estava uma canção do Zeca Baleiro”, conta Lanzoni. “Durante as gravações, quando conversávamos sobre um possível acréscimo de uma voz assertiva à música, contei esta história ao Dany López, que produziu o álbum e que tem trabalhado com o Baleiro. Encaminhamos a canção a ele e aqui chegamos.”

Ouça “Armação”: https://youtu.be/yGGLv8fLxzw

FICHA TÉCNICA

Zeca Baleiro: voz

Pablo Lanzoni: voz, violão e programações

Dany López: teclados e programações

Fernando Spilari: teclados

Dado Silveira: bateria

Gabriel Nunes: contrabaixo

Léo Bracht: programações

Felipe Tichauer: masterização

Vitória Proença: projeto gráfico

SOBRE PABLO LANZONI

Pablo Lanzoni é compositor, cantor e instrumentista gaúcho. Em sua discografia estão o álbum POA_MVD, que venceu como “Melhor Álbum de MPB” no Prêmio Açorianos de Música 2016/2017 e obteve outras três indicações, e os singles digitais “Barabá (Daniel Anselmi Remix)” e “Pretextos (Yuri Veiga Remix)”. Está em lançamento de seu segundo álbum, valentia tempo voz, que tem a direção musical de Dany López. O artista tem circulado em espaços vinculados à canção e à cena autoral. Participou e venceu festivais, amadores e estudantis, e pertenceu a projetos cancionistas. Teve temas registrados por diferentes intérpretes e gravou em álbuns de outros artistas. É graduado em Música, mestre e doutor em Comunicação e Informação com pesquisas dedicadas aos sons e silêncios no audiovisual. É professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS – Campus Porto Alegre), onde atua no Curso Técnico em Instrumento Musical e no Projeto Prelúdio.