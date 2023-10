OUTUBRO ROSA E OS DIREITOS DAS MULHERES

Renata Ribeiro – Advogada, Professora, Palestrante e Escritora.

Instagram: @adv.renataribeiro

O mês de outubro é marcado por uma campanha de conscientização sobre o câncer de mama, conhecida como Outubro Rosa. Além de abordar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, é crucial discutir os direitos das mulheres no contexto jurídico brasileiro. Hoje vamos falar um pouco sobre esses direitos que foram conquistados com muita luta e empenho!

O Câncer de Mama é um dos tipos de neoplasia maligna que mais acomete as mulheres no Brasil, as alarmantes taxas vêm aumentando a cada ano, o que gera a necessidade de falar cada vez mais sobre o assunto e promover ações de prevenção.

Quanto mais cedo for detectado, maiores são as chances de cura. Por isso temos na legislação brasileira vários direitos assegurados para as mulheres que se encontram em tratamento de câncer de mama e que, infelizmente, esses direitos ainda são desconhecidos pela maioria das pacientes.

A Lei nº 11.664/2008, em seu art. 2º, assegura a realização de mamografias para mulheres que tenham a partir de 40 (Quarenta) anos de idade, além de garantir também a realização de campanhas informativas e tratamento adequado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Permissão para ausência do trabalho por até 3(Três) dias a cada 12(doze) meses, sem prejuízo de desconto no salário, para que homens e mulheres possam realizar exames de prevenção ao câncer com a devida comprovação (Art. 473, XII da CLT); A Lei nº 12.732/2012 assegura que o início do tratamento para qualquer tipo de câncer deve ser iniciado em até 60 dias do dia em que a patologia venha a ser diagnosticada em laudo médico; A Lei nº 13.770/2018 trouxe uma importante garantia para as mulheres que estiverem em tratamento e necessitem realizar reconstrução da mama por cirurgia plástica, em virtude de mutilação em decorrência do tratamento.

Além desses direitos, outros também podem ser citados, como: A possibilidade de recebimento de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) ao portador(a) de deficiência incapacitante, antecipação do saque do FGTS junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, isenção de Imposto de Renda, isenção de IPTU.

Importante lembrar que há vários meios de auxiliar a mulher durante o período do tratamento, mas o mais importante é: a PREVENÇÃO.

Realize exames anualmente ou conforme indicação médica e busque a orientação de um especialista para orientar melhor sobre seus direitos!

Conte comigo!