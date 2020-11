Agora quem lidera pesquisa é Rosalba

Duas pesquisas divulgadas nesta quarta-feira (4) sobre as intenções de voto para prefeito acirraram os debates políticos em Mossoró-RN, especialmente pela divergência dos números. De manhã, a sondagem do instituto AgoraSei dava vitória a Alysson Bezerra, da coligação Pra Mudar Mossoró. À tarde, porém, o instituto Sensatus divulgou números em que Rosalba desponta novamente na liderança.

Outra surpresa fica por conta do empate técnico entre as candidatas Isolda Dantas (PT) e Cláudia Regina (DEM), com pouco mais de 7%, no levantamento da Senatus, que entrevistou, entre os dias 28 e 30 de outubro, 781 pessoas no município, mas havia desistido de mostrar os resultados na última segunda-feira (02).

A margem de erro é de 3,5% pontos percentuais para mais ou menos e o índice de confiabilidade é de 95%. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é RN-03288/2020.

Confira os números: