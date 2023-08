Oscar 2024: filme ambientado em Natal está na pré-lista de indicados para disputar premiação

Longa metragem com ambientação em Natal, “O Alecrim e o Sonho” está na pré-lista de produções indicadas para o Oscar 2024. O filme, lançado em agosto deste ano, pode representar o Brasil na categoria de “Melhor Filme Internacional”.

A trama do longa mostra a história de Vicente, um professor viúvo aposentado que vive entre os sonhos lúcidos e a vida cotidiana no bairro do Alecrim, localizado na zona Leste de Natal. Além do dia a dia do idoso, a trama também aborda questões como o luto e a construção de relacionamentos familiares.

Dirigido por Valério Fonseca e protagonizado por Fernando Teixeira, o filme tem 1h51 minutos de duração. A divulgação da lista com os filmes indicados ao Oscar está prevista para o dia 12 de setembro. 28 longas brasileiros estão habilitados a concorrer pelo país na premiação.

Tribuna do Norte.