OS DEUSES DO PODER POLÍTICO E DO PODER JURÍDICO, ENLOUQUECERAM? – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

OS DEUSES DO PODER POLÍTICO E DO PODER JURÍDICO, ENLOUQUECERAM?

Dias após dias, são anunciados por canais livres, principalmente na internet, os escândalos constantes e perversos contra o povo. Estes, praticados por autoridades que juraram defender os princípios éticos, morais e justos. Todavia, esqueceram os princípios fundamentais e doutrinários da constituição. No entanto, a imprensa, de forma tímida, ou mesmo parcial, talvez cúmplice! Busca silenciar a verdade dos fatos para poder se manter na base do sistema e receber milhões, vindos das verbas públicas.

Vivemos dias de insanidade coletiva, onde grande parte da sociedade está aplaudindo e ovacionando o mal e condenado o bem. De modo que a inversão de valores é tão grande, que chega a dar vergonha alheia. E diante deste fenômeno, temos duas alas de narrativas que vêm levando o povo à destruição, à vingança, ao ódio e pior, a doenças emocionais. E a outra, que faz posse de vítima diante dos fatos.

A loucura é tanta que o executivo não atua como executivo; o legislativo não atua como legislativo e o poder judiciário opera em todas as áreas. Dando a impressão de que é o poder absoluto.

Quando bate a realidade e a constituição é pesquisada, encontramos os limites de atuação dos poderes da república. Contudo, em nossos dias há uma mistura de ditadura com acúmulo de vaidade que vem levando as cortes superiores ao descredito diante da população.

O poder executivo está com as mãos atadas. Por um lado, o congresso exige mais poder e mais dinheiro, já, por outro lado, a justiça impedi o pleno desenvolvimento da nação ao aceitar denúncias sem prova que apenas enchem o ego dos tais. E essa mistura vem levando o país ao caos, pois tais decisões, ditas jurídicas, são dotadas do cheiro político, e no mínimo, contraditórias.

É! Vivemos dias difíceis, onde o cidadão de bem é condenado a viver preso e os que cometem crimes após crimes vivem numa vida tranquila. Temos um caso emblemático dessa nova tendência de se fazer justiça/política, que é da jovem mãe, que pichou a estátua do STF com batom. Diante dos fatos narrados, tem se encaminhado para condenação de 14 anos, uma aberração jurídica! Visto que ela não cometeu homicídio, não desviou milhões dos cofres públicos, não é um perigo para a sociedade como muitos traficantes que são soltos sem justa causa. De fato, no mundo jurídico e da sensatez, ela não cometeu nenhum crime grave para receber tamanha punição.

A loucura é tanta que dividiram o país em dois grupos, esquerda e direita, e todos os dias estão se digladiando nos meios de comunicação, nas redes sociais, para conquistar a opinião pública, não importa como. E ai! De quem não escolher um lado. A insanidade é tanta que as famílias estão se dividindo, os amigos se separaram e há em todas as partes pequenas guerras verbais.

Os que foram eleitos para defender o povo, nem por um minuto o fazem. Pois, estão ocupados demais pensando em como desviar as verbas públicas ou se manter no poder. A corte maior, faz o mesmo percurso dos políticos, estão apenas preocupados em manter suas vantagens imperiais a qualquer custo. Os governadores e os perfeitos satisfeitos com seu domínio territorial e com sua função imperial de segundo escalão.

Quando alguém ousa pensar de forma diferente, e faz justas críticas ao império dentro da democracia, vêm os donos ocultos do poder e classificam como louco, golpista, idiota e outras coisinhas mais. E logo, buscam levar o dito cidadão ao ridículo em frente à opinião pública ou o condena sem o devido processo legal.

A insanidade do momento é tanta que poderes ocultos causam medo nos parlamentares. E eles ficam dentro da casa do povo, a câmara dos deputados e a câmara dos senadores, debatendo bobagens, criando tumultos infindáveis, chateando uns aos outros, e pior, fingindo que nada está acontecendo com a nação e com o povo. Tudo só prova uma coisa, a maioria está presa, na forma do medo, pois cometeram delitos que podem vir a público.

Essa insanidade política e jurídica ou fingimento de insanidade é uma vergonha! Diante destes fatos, está nascendo no coração do verdadeiro cidadão um sentimento ruim de raiva e de indignação. Pois, enquanto o país está num terrível incêndio ideológico, muitos deputados, senadores e as cortes maiores estão buscando, como moeda de troca, cargos e o poder. E o pobre povo pagando a conta dessas malandragens.

Por outro lado, o povo ainda insiste em votar em corruptos confessos que, sabidamente, vão surrar mais o povo com impostos altíssimos. E mesmo assim, compreendendo que vão viver de forma indigna e humilhante, continua elegendo corruptos e malfeitores. Enquanto eles comem e bebem do melhor do mundo conjuntamente com as cortes, o povo vive em extrema miséria e abandono. Tendo como causa primeira, o momento da escolha dos nossos representantes políticos sem levar em conta a sua vida pregressa. E o resultado é o povo vai sendo levado à dependência do Estado/escravista e à miséria.

Portanto, enquanto não atuarmos como verdadeiros cidadãos, exigidos que a lei seja cumprida de fato e de direito, com a condenação dos corruptos e corruptores, a cidadania jamais será completa. E pior, se ficarmos apenas observando os políticos e as cortes serem privilegiadas em detrimento do cidadão comum e o bem comum, jamais será aprimorado a democracia e o direito humano.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo