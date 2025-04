OS CAMINHOS POLÍTICOS DAS DESIGUALDADES – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

OS CAMINHOS POLÍTICOS DAS DESIGUALDADES

A face da miséria, a fome e as desigualdades são consequências das escolhas erradas que fazemos ao longo da história. A sociedade, consciente ou mesmo inconsciente, faz escolhas políticas que quase sempre leva a caminhos tortuosos e cheios de malícia e corrupção. Tudo causado pelo jeitinho em conseguir um emprego, um mesmo um favor pessoal.

Quando o voto é casual ou de interesse pessoal, a própria sociedade está mandando um recado ruim aos políticos, ou seja, está dando carta-branca para fazerem todos os tipos de atos e manobras, sem nenhuma preocupação, pois advindo outro momento político, eles sabem como corromper os seus novos eleitores.

Este mesmo cidadão que se vendeu pelas trintas moedas que o acenava, quer cobrar do seu político de momento, ética e moral em suas ações, mesmo que eles no período pré-eleição e pós-eleição, tenha agido no mínimo de má-fé ao receber pequenos mimos.

Infelizmente, este cidadão que age assim, recebendo mimos em troca do seu apoio/voto, esquece que o pagamento é feito por toda sociedade. E que o eleito sem compromisso social é uma incógnita para o desenvolvimento da sociedade, visto que ele não tem a quem prestar contas do seu mandado que foi comprado.

Os conflitos sociais são gerados pela falta de compromisso dos políticos, da própria sociedade e das instituições que deveriam preservar o bem comum. Até porque numa sociedade democrática há conflitos, no entanto, eles são descidos pacificamente dentro das instituições políticas e não jurídicas, como vem ocorrendo na nação.

Nesta geração de informações instantâneas, é necessário compreender e perceber que a sociedade atual é heterogênea. E nessa grande diversidade de costumes, de valores, de princípios, de objetivos e de visões da vida, ficam associadas aos interesses materiais, sociais e simbólicos religiosos, os quais são naturalmente contraditórios. No entanto, numa sociedade evoluída estas contradições convivem pacificamente e ordeiramente.

Tanto no mundo político como no mundo das relações interpessoais, nem sempre acontece um consenso nas decisões críticas. No entanto, as lições da vida nos ensinam novas estratégias de negociação, de pressão social, de alianças ou mesmo a aplicação da regra da maioria, apenas respeitando os direitos das minorias. Provando assim a verdadeira evolução social das políticas públicas.

As discussões em nosso tempo deveriam ser voltadas para aplicação e fiscalização das políticas públicas por parte dos eleitos e dos próprios eleitores. Porém, estamos perdendo tempo com picuinhas, difamações, agressões verbas e pior, com pessoas incompetentes em cargos estratégicos na Nação, no Estado e no Município. Pessoas sem nenhuma habilidade social ou capacidade para administrar a coisa pública.

Portanto, existem métodos políticos que são capazes de diminuir as desigualdades sociais. Dentre eles, podemos descreve os seguintes métodos: 1- Políticas públicas: estas são fundamentais para diminuir as justiças e a igualdade, através da assistência social, educação de qualidade, saúde como base da vida, e reforma tributária; 2- A democracia: aplicar meios de fortalecer a democracia através de eleições justas e representativas, e com políticas afirmativas; 3- Gasto público: Melhorar a qualidade do gasto público, e evitar gastos pró-ricos; 4- Tributação: Equilibrar o sistema tributário, e tributar lucros, dividendos, e heranças; 5- Reforma agrária: Combater os latifundiários; 6- Combate à discriminação: contra mulheres, negros, indígenas, trans, e pessoas com deficiências.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo