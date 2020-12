Orquestra Sinfônica do RN participa de simpósio sobre os 50 anos do Movimento Armorial

A Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte – OSRN foi convidada para participar do Simpósio Nacional “50 anos do Movimento Armorial: Música e Interfaces Artísticas” da Paraíba. Evento tem como objetivo promover a divulgação e intercâmbio da produção científica e artística do Movimento Armorial, com enfoque na música e, vai acontecer de 04 a 06 de dezembro, em formato online com transmissão pelo canal no YouTube da DEMUS-UFPB.

A participação da OSRN ocorre na sexta-feira, 04 de dezembro, às 15h25. Na ocasião será exibido o vídeo com a peça “Cantiga”, do pernambucano, compositor, arranjador, pianista e regente brasileiro, Clóvis Pereira. A obra foi gravada com todos os músicos da OSRN, no formato que se popularizou na pandemia: cada um na sua casa e com o próprio smartphone. O material compõe a série de Vídeo Homenagem da Orquestra Sinfônica do RN e faz honra ao Nordeste e à música armorial. A escolha da peça foi realizada pelo diretor artístico e maestro Linus Lerner, arranjo original por Willames Costa e mixagem e edição de Eduardo Pinheiro.

Para prestigiar o evento de forma virtual, acesse o canal da DEMUS-UFPB no YouTube www.youtube.com/channel/UCvjRdA1QDWIJjUtf9_CHviA, se inscreve e ativa o lembrete.

OSRN

A Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte tem o Governo do Estado do RN como seu principal mantenedor. E a temporada 2020 é realizada através do projeto Movimento Sinfônico por meio do patrocínio via incentivo fiscal da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Cosern e Instituto Neoenergia, mediante Lei Câmara Cascudo do Governo do Estado do RN, da Unimed Natal, Hospital do Coração e Prefeitura do Natal, por meio da Lei Djalma Maranhão. O projeto Movimento Sinfônico é uma realização da OSRN / Fundação José Augusto e da MAPA Realizações Culturais.