Ornamentação da Arena Deodete Dias é iniciada

A montagem e decoração do “Mossoró Cidade Junina” já está criando forma. A Arena Deodete Dias se prepara para receber grande público durante o Festival de Quadrilhas Juninas. No mês de junho a Arena se torna o centro das atrações, onde a cultura e a alegria se entrelaçam em cada detalhe.

Na Arena Deodete Dias, instalada na Praça dos Patins Sadraque Tavares, na avenida Rio Branco, a estrutura deste ano já ganha forma e os trabalhos de decoração estão bem adiantados. As bandeirinhas e os balões juninos despertam quem passa pelo local, servindo de convite ao público para prestigiar as apresentações dos grupos de quadrilhas.

“Os preparativos estão indo bem na arena das quadrilhas, uma decoração moderna, com a identidade visual do projeto, um dos maiores do evento. Aqui receberemos quadrilhas de várias cidades, regiões e estados. Uma arena com alegria, com mais cores, tudo focado na identidade visual do ‘Mossoró Cidade Junina’. Com nova linguagem e nova roupagem. Este ano promete mais alegria, com mais cores e com uma identidade mais moderna”, ressaltou Alex Moraes, coordenador de ornamentação.

As atividades no polo Arena das Quadrilhas iniciam no dia 29 de maio, com o tradicional sorteio e ensaio entre os grupos participantes. A programação segue com o concurso para escolha do Rei e Rainha do Mossoró Cidade Junina 2024, entre as demais modalidades juninas.