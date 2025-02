Oriovisto e Styvenson se filiam ao PSDB, que volta a ter liderança no Senado

Os senadores Styvenson Valentim (RN) e Oriovisto Guimarães (PR) trocaram o Podemos pelo PSDB. O partido do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ocupava apenas uma cadeira na Casa, com Plinio Valério (AM). Com uma bancada agora de três, os tucanos voltam a ter direito a liderança no Senado. A função será exercida por Plínio neste ano.

“São parlamentares experientes. Oriovisto tem o perfil do PSDB: um empresário de sucesso na área da educação, que tem contribuído com projetos importantes no Senado, especialmente na área econômica. Styvenson também será uma grande aquisição para o partido, com sua expertise em segurança pública e seu trabalho dedicado à população potiguar. Desde março do ano passado, eu era o único senador tucano no Senado. Agora, terei a companhia de dois colegas com os quais já atuei em diversas frentes em prol do país”, declarou o novo líder. O último senador a deixar o PSDB foi Izalci Lucas (DF), hoje no PL.

“Os senadores Oriovisto e Styvenson compreenderam o momento que o PSDB está vivendo e se juntam a nós para colaborar, ajudar e fortalecer o partido quando mais precisamos de parlamentares como eles. Eles entenderam essa necessidade e estão ao nosso lado”, acrescentou o senador amazonense. Os três parlamentares têm perfil de oposição ao governo.

O PSDB encolheu nos últimos anos. Na Câmara, o partido ocupa apenas 13 das 513 cadeiras. Em 2022, não elegeu qualquer senador. No ano passado, os tucanos tiveram o pior desempenho de sua história. Não elegeu nenhum prefeito de capital. Também terminou sem vereador na Câmara Municipal de São Paulo.